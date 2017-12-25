عندما يرغب المستخدم بترجمة بعض النصوص أو الكلمات إلى لغات أخرى متعددة، فهو بحاجة لترجمة النصوص أو الكلمات إلى كل لغة على حدة، حتى في ظل توفر خدمات الترجمة الفورية الكثيرة، إلا أن هذه الخدمات تكون مخصصة بتقديم مزايا مثل نطق الكلمات بعد ترجمتها وتقديم ترجمة الكلمة وكتابة مختلف اشتقاقاتها.



توفر أداة Translatr إمكانية الترجمة الفورية للنصوص والفقرات القصيرة إلى لغات متعددة في وقت واحد.



تدعم الأداة ترجمة النصوص إلى أكثر من 90 لغة من بينها اللغة العربية، كما تتيح للمستخدمين حفظ النتائج وإضافتها مباشرة إلى الحافظة، لإعادة استخدامها لاحقًا.