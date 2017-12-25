عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يقوم بدور المرشد السياحي للزائرين المسيحيين، الأحد، في رسالة بُثت من القدس التي أدى اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بها عاصمة لإسرائيل إلى غضب عربي وإسلامي وعالمي.

وظهر نتنياهو في شريط مصور على "تويتر" عشية عيد الميلاد ووراءه القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ويطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.

ووصف نتنياهو في هذه الرسالة التي كان عنوانها "عيد ميلاد مجيد من القدس عاصمة إسرائيل" إسرائيل بأنها ملاذ لأقليتها المسيحية التي تمثل 2% من السكان، زاعما أنه يحمي حقوق الجميع في العبادة في الأماكن المقدسة.

وذكر نتنياهو أسماء عدة أماكن للزائرين المسيحيين في إسرائيل، من بينها "كنيسة المهد في مدينة القدس الشرقية التي يسير فيها الزائرون على خطى المسيح وأصل تراثنا اليهودي - المسيحي".

وقال: "بالنسبة للذين يأتون لإسرائيل سأصطحبكم في جولة سياحية، في حقيقة الأمر سأكون مرشدكم في هذه الجولة السياحية".

ومواصلا رسالته الاستفزازية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا سيحدث في عيد الميلاد العام المقبل".