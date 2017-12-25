أعلن أنصار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنهم جمعوا أكثر من 12 مليون توقيع تحثه على الترشح لفترة ولاية ثانية.

ومن المرجح أن يخوض السيسي انتخابات العام المقبل، لكنه لم يعلن بعد ترشحه رسمياً.

وانتخب السيسي عام 2014، بعد عام من قيادة الجيش والإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي.

وقال محمد الجارحي، المنسق الرئيسي للمجموعة التي جمعت التوقيعات، للصحافيين، الأحد، إن "الهدف لحملتنا هو حماية الدولة المصرية".

وأعلن أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، ولكنه لم يعلن بعد قراره النهائي.