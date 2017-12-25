افتتحت الصين، الأحد، أمام الجمهور أطول جسر زجاجي في العالم في مقاطعة هوبي شمالي البلاد، حيث جذب في اليوم الأول من افتتاحه نحو 300 ألف زائر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يمتد الجسر لمسافة 488 مترا ويبلغ عرضه نحو 4 أمتار ويرتفع لـ 218 مترا فوق المنحدرات.

وبنى الجسر مجموعة "هوبي بايلو" من أجل جذب مزيدا من السياح إلى المقاطعة، التي أصبحت مقصدا شعبيا لما فيها من بحيرات وتضاريس خلابة.

ويقول مسؤول محلي إن الجسر مرصوف بـ1.077 لوح زجاجي شفاف ويبلغ سمك الواحدة منها 4 سنتيمترات.

ويستوعب الجسر 3 آلاف زائر، لكن السلطات قلصت العدد لـ 600 شخص في الوقت الواحد لتأمين سلامة الزوار.