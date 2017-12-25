أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أمس إنه أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس وذلك بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في خلاف بشأن وضع المدينة.

وفي بيان مقتضب على حسابه الرسمي على فيسبوك قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين ومثيرا غضب العالم العربي وحلفاء بلاده الغربيين.

وتحدت 128 دولة يوم الخميس ترامب بتأييدها قرار غير ملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن اعترافها بالقدس.

وكانت غواتيمالا وجارتها هندوراس ضمن حفنة دول انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في التصويت ضد القرار الخاص بالقدس.

والولايات المتحدة مصدر مهم للمساعدات التي تحصل عليها جواتيمالا وهندوراس وقد هدد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي أيدت قرار الأمم المتحدة.

ونشب خلاف مرير بين موراليس وهو ممثل تلفزيوني كوميدي سابق والأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري عندما أيدت هيئة لمكافحة الفساد في جواتيمالا تدعمها الأمم المتحدة مساءلته.

وعلى الرغم من تفادي موراليس مساءلته فقد أخفق في محاولة لطرد رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة في جواتيمالا بعد انتقادات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.