رحلت مصالح ولاية إليزي أمس الأول، 420 رعية إفريقيا من جنسيات مختلفة نحو مركز تجميع المهاجرين في تمنراست كخطوة أولى، تمهيدا لترحيلهم لبلدانهم الأصلية.

قررت السلطات المحلية لولاية إليزي، الشروع في عملية ترحيل جميع الأفارقة والمهاجرين السريين المنتشرين عبر مختلف مناطق الولاية، منذ أمس الأول، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية التي لا تخلو من الصعوبة نظرا لتضاعف أعداد هؤلاء المهاجرين منذ اندلاع الحرب في دول الساحل والصحراء، ونزوح العديد منهم إلى الجزائر التي دخلوها بطريقة غير شرعية عبر شبكات مختصة في تهريب البشر.

وقالت مصادر "الخبر"، إن السلطات المختصة بولاية إليزي، سطرت خطة عمل لتنفيذ عملية ترحيل الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية بالمنطقة إلى ولاية تمنراست، ومن ثم نحو بلدانهم الأصلية، بعد تكاثر عدد المهاجرين أغلبهم من النساء والأطفال القادمين من دول الساحل والصحراء.

وأضافت المصادر نفسها أن الرحلة الأولى تمت نحو ولاية تمنراست، بعد أن تم تجميع الرعايا الأفارقة بأماكن هيئت لذلك، وسيحظى هؤلاء المسافرون بمرافقة أطباء وتكفل تام من إطعام وغيرها من الضروريات المعمول بها في مثل هذه الحالات الإنسانية.