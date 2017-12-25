أوردت جريدة "وول ستريت جورنال" أن السلطات السعودية أطلقت سراح أكثر من عشرين متهما بقضايا الفساد بعد أن أبرموا صفقة مع النظام القضائي.

وكتبت "وول ستريت جورنال": "لقد أبرموا صفقة للخروج. وقد تم إطلاق سراح 20 شخصا على الأقل".

ووفقا للصحيفة، فقد تم إطلاق سراح أحد أفراد العائلة المالكة تركي بن خالد، وكذلك وزير المالية السابق وعضو مجلس مدراء شركة النفط الحكومية ابراهيم العساف ومساعد وزير المالية السابق والرئيس السابق لشركة الاتصالات السعودية ورجل أعمال بارز آخر.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تعتزم القضاء على الفساد في أقرب وقت ممكن. ويصل عدد المعتقلين منذ بداية حملة مكافحة الفساد، في نوفمبر الماضي، إلى 200 شخص. وكان من بين المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم في وقت سابق مقابل التخلي عن جزء من أصوله الأمير متعب بن عبدالله.

ولا يزال عدد الأشخاص الموقوفين مجهولا. وأفادت أنباء أن أشهر الموقوفين الملياردير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ما يزال معتقلا.