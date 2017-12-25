تم صباح اليوم الاثنين ببلدية جسر قسنطينة إخماد حريق نشب بسوق عين النعجة أتى على 22 محلا من أصل 260 محل و إصابة شاب بجروح.

واندلع الحريق صبيحة اليوم في حدود الرابعة و 15 دقيقة، في أرجاء السوق الشعبي لعين النعجة الذي يتميز بمحلات مغطاة بالزنك وعددها 260 محلا تم حماية 238 آخر فيما أتت النيران على 22 محلا لبيع مختلف المواد مثل الألبسة النسائية و الرجالية و الهواتف النقالة و اللحوم المجمدة و المواد الغذائية حسب الملازم الأول خالد بن خلف الله، المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وعن الشاب البالغ من العمر 26 سنة، وهو يقطن بالحيي و الذي أصيب بجروح إثر سقوطه على رأسه وهو يحاول إخراج سلعته من المحل، فقد تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، و تعد هذه الحالة الوحيدة للإصابات في هذا الحريق المفاجئ يردف بن خلف الله.

واعتبر المتحدث، أن اندلاع النيران في تلك الساعة المتقدمة من نهار اليوم جنبت العاملين في هذه السوق إصابات أكيدة لو كانوا في تلك المساحة الممتدة على حوالي 3000 متر مربع، ومساحة المحل الواحد تتراوح بين 6 و 7 أمتار مربع.

وسارعت مصالح الحماية المدينة إثر ذلك، يضيف المصدر، لتدارك الحادث و ذلك بتسخير 8 شاحنات إطفاء و سيارتين إسعاف. علما أن أسباب الحادث لم تحدد بعد في انتظار نتائج التحقيق بينما يرجح الملازم الأول السبب إلى شرارة كهربائية.