أقام سعود الدويش الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية احتفالا بحريته بعد الإفراج عنه من مكان احتجازه بفندق "الريتز كارلتون" بالرياض.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، تسجيلات فيديو لاحتفالات أقارب الدويش بالإفراج عنه بعد اعتقال دام شهرين تقريبا في إطار حملة الملك سلمان بن عبد العزيز على الفساد.

وتم الإفراج عن الدويش قبل أيام من فندق "الريتز كارلتون"، مع وزير المالية السابق إبراهيم العساف، فيما تواترت أنباء عن خروج آخرين لم يتم الإعلان عن أسمائهم بعد.

ووصف الدويش المعاملة التي تلقاها مع باقي المعتقلين في الريتز بأنها "كانت جيدة للغاية".

هذا، وأشارت جريدة "وول ستريت جورنال" أن الإفراج عن الدويش والعساف ومعتقلين آخرين جاء بعد تسويات مالية، وليس بتبرئتهم من التهم المسندة إليهم.