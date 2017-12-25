صرح عبد الحميد ترغيني ،اليوم الاثنين، في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن العقار السياحي محور أساسي في تنمية السياحة حيث أنه يحتضن الاستثمارات السياحية إذ تم تكوين الحافظة العقارية منذ 1988 وتم الانطلاق في 2010 بتزويد المناطق بأدوات التهيئة والتنمية المستدامة حتى يتم استغلال عقلاني لهذه المناطق.

و أبرز ضيف الأولى أن مناطق التوسع السياحي حتى اليوم يبلغ عددها 225 منطقة بمساحة إجمالية تفوق 56 ألف هكتار موزعة على 166 منطقة على الشريط الساحلي و 36 منطقة توسع سياحي في الهضاب العليا و في الجبال و 23 منطقة في الجنوب و الجنوب الكبير. و أفاد مدير التهيئة و المحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية أنه هناك توجه كبير من طرف الخواص نحو قطاع السياحة رغم بعض الصعوبات حيث في 2008-2009 كان عدد المشاريع حوالي 700 مشروع