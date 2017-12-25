دخل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أمس الأحد، في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) بقيادة المدرب سفيان بوجكة، حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية (الفاف) على موقعها الرسمي.

و أفاد المصدر أن الناخب الوطني لهذه الفئة "وجه الدعوة إلى 32 لاعبا لهذا التربص الذي يتخلله لقاءان وديان أمام موريتانيا يومي 29 ديسمبر و 2 يناير".

قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص:

علاء الدين زياني، ريان طوبال، أكرم بوراس، يونس شلالكية، زياد الوحش، فضيل بلخادم، يوسف فلاحي، أيمن بخة (وفاق سطيف)، الهادي سحنون، زكريا بوقبال، عماد بوجدو، ميلود عبد السلام دادة، رياض وائل رحمون (نادي بارادو)، جزيل طويل، ياسين رمضاني، غاليب خليلك، يوسف شيخ (اتحاد الجزائر)، أمين يعقوبي، توفيق بوسيدة (مولودية الجزائر)، يوسف زاوشي، عادل عمار بلقاسم بوزيدة (جمعية وهران)، سعيد قادري، محمد عكواش (شبيبة القبائل)، عبد الكريم يحي (سريع المحمدية)، نبيل بن عمارة (أولمبي المدية)، عبد الرؤوف صابر (هلال شلغوم العيد)، محمد أمين كويسم (شباب قسنطينة)، عبدالجليل منصر (مولودية البويرة)، سفيان بوشليف (نجم القرارم)، نبيل عبد الرحمن بن عيل (جمعية الشلف)، زكريا أيوب بوكبينة (جمعية جيجل)، محمد أيمن خديم (مستقبل الرويسات).