أعلنت مؤسسة المياه والصرف الصحفي بالعاصمة "سيال" عن انقطاع التزود بالماء الشروب ببلديات غرب العاصمة غدا الثلاثاء.

وجاء في بيان لذات المؤسسة أن عشر بلديات في العاصمة معنية بانقطاع الماء الشروب يوم غد الثلاثاء 26 ديسمبر 2017.

وحسب البيان ، فإن الانقطاع يعود إلى التحضير لموسم الاصطياف 2018، حيث ستنطلق الأشغال على مستوى محطات الضخ ومحطة الإنتاج الرئيسية.

ويشمل الانقطاع المرتقب البلديات التالية: بابا احسن، الدويرة، خرايسية، درارية، السحاولة، العاشور، أولاد فايت، السويدانية، دالي إبراهيم، والشراقة.