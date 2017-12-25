تمكن عناصر الشرطة الحضرية بتامدة ببلدية واقنون بتيزي وزو من تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية مقابل مبلغ مالي و استرجاع عتاد مستخدم في التزوير.

وحسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو فإن عناصر هذه الشبكة، الذين ينحدرون من بلديات تيزي وزو الأربعاء ناث إيراثن مختصون في تزوير وثائق الهوية ووثائق أخرى لغرض الاحتيال.

ومثل الموقوفون أمام محكمة تيقزرت، حيث قرر قاضي التحقيق وضع شخصين من عناصر هذه الشبكة الحبس المؤقت حيث وجه لهما تهمة إنشاء جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح تزوير وثائق إدارية و الاحتيال.

فيما تقرر وضع بقية الشبكة وعددهم ثلاثة تحت الرقابة القضائية .