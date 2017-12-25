يخوض ثلاثة لاعبين أجانب اختبارات مع شبيبة الساورة خلال التربص الذي يقيمه وصيف الرابطة الأولى لكرة القدم بوهران منذ الأربعاء المنصرم، حسب ما استفيد اليوم الإثنين من إدارة نادي الجنوب الغربي الجزائري.

ويتعلق الأمر بكل من المدافع السنغالي الحاجي يوسوفا كوناتي والمهاجمين الكونغولي كاساما سيارا والكيني محمد ساليما رمضان، الذين يأملون في حجز مكانة لهم ضمن تشكيلة النادي بمناسبة فترة التحويلات الشتوية التي انطلقت في 16 ديسمبر الجاري وتستمر إلى غاية 15 من الشهر المقبل.

وستكون أمام مدرب الشبيبة، فؤاد بوعلي، الفرصة لمعاينة اللاعبين الثلاثة خلال المباراة الودية التي يجريها أشباله عشية اليوم الإثنين (16:00سا) أمام مولودية وهران بملعب "أحمد زبانة".

وكانت الأندية الجزائرية ممنوعة من انتداب اللاعبين الأجانب في الموسمين السابقين، قبل أن يقرر المكتب الفدرالي الجديد الذي يرأسه خير الدين زطشي إلغاء القرار الذي كان قد اتخذه المكتب السابق بقيادة محمد روراوة.

وبناء على ذلك، أصبح بمقدور أندية الرابطة الأولى انتداب لاعبين أجنبين على الأكثر وهو ما قام به الكثير من رؤساء الفرق خلال الصائفة الماضية، ولكن من دون أن يتمكن الكثير منهم من لفت الانتباه.

هذا الأمر تأسف له مؤخرا رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، محفوظ قرباج، في تصريحات صحفية، معتبرا بأن إعادة فتح أبواب البطولة الوطنية أمام اللاعبين الأجانب "لم يكن صائبا" بالنظر إلى المستوى "المتواضع" للاعبين المنتدبين، فضلا عن المشاكل المالية التي تنجم عن استقدامهم مع أنديتهم المختلفة.