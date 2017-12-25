تمكنت عناصر قوات الشرطة التابعة لفصيلة قمع الإجرام والمنتسبة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة ،اليوم الاثنين ،من حجز 4.5 كلغ من المرجان الخام وتفكيك شبكة إجرامية تضم ثلاثة أشخاص يتاجرون بهذه المادة بطريقة غير قانونية كانت معدة للتهريب عبر الحدود الشرقية للبلاد حسب ما جاء في بيان الامن الوطني.

وأفاد ذات المصدر لوكالة الانباء الجزائرية بأن قوات الشرطة قامت بنصب كمين بوسط مدينة تبسة اعتمادا على معلومات مؤكدة تفيد بان مجموعة من الأشخاص عزموا على تسليم كمية معتبرة من المرجان دون سند قانوني.

و تم توقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولايات مجاورة تتراوح أعمارهم بين 26 و 38 سنة .