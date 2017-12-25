قرر المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) المجتمع اليوم الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر), رفع عدد اللاعبين المستقدمين من قبل كل نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية من ثلاثة إلى أربعة.

وأوضحت الاتحادية في حسابها الرسمي على التوتير ,انه "يسمح لأندية الرابطة الأولى والثانية - التي تستجيب للشروط (الوضعية المالية إزاء لجنة تسوية النزاعات) باستقدام أربعة لاعبين خلال الميركاتو الشتوي, في حدود 27 إجازة المرخصة لأندية الرابطة الأولى و 25 لفرق الرابطة الثانية".

وكانت الأندية المحترفة بقسميها الاول والثاني مرخص لها في السابق بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين, شريطة ان تكون في وضعية قانونية إزاء لجنة تسوية النزاعات.

وتتواصل فترة الانتقالات الشتوية التي افتتحت رسميا يوم 16 ديسمبر الفارط, حتى 15 جانفي المقبل.

وتنطلق مرحلة إياب بطولة الرابطتين الأولى والثانية في 5 جانفي 2018.

من ناحية أخرى, صادق المكتب الفيديرالي, بناء على اقتراح رئيس رابطة كرة القدم المحترفة, محفوظ قرباج, على توجيه ثلاثة اعتذارات, عوض اثنين, للأندية المخطئة, قبل ان تسلط عليها عقوبة مباراة دون جمهور.