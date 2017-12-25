وجه الطاقم الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم بقيادة نبيل معلول الدعوة الى 27 لاعبا من بينهم الايفواري فوسايني كوليبالي وسط ميدان الترجي الرياضي للمشاركة في التربص الإعدادي الأول لنهائيات كأس العالم روسيا-2018 المقرر من 1 الى 18 جانفي.

وكان الايفواري فوسايني كوليبالي قد تقدم مؤخرا بطلب الحصول على الجنسية التونسية. وتأتي دعوته في اطار الوقوف على كيفية اندماجه مع المجموعة في هذا التربص الذي سيقتصر على مشاركة اللاعبين الناشطين بتونس فقط.

وليست هذه المرة الأولى التي تستنجد تونس بلاعبين أجانب لتدعيم منتخبها الوطني، حيث سبق لها تجنيس لاعبين برازيليين ساهما في فوز نسور قرطاج بكاس أمم إفريقيا 2004 التي أقيمت بتونس.

وقد أوقعت قرعة كأس العالم 2018 المنتخب التونسي ضمن المجموعة السابعة رفقة كل من بلجيكا وانجلترا وبنما.