أكد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الإثنين بسيدي بلعباس على ضرورة أن يؤدي الإعلام في الجزائر "دورا هاما في تعبئة المواطنين" من أجل خدمة البلاد "لاسيما في الظروف الصعبة التي تمر بها".

وأبرز الوزير من جهة أخرى أن "الصحافة الجزائرية تتمتع بحرية مطلقة وأن حرية التعبير في الجزائر تخطت كل القيود والحدود ما يستدعي أن تحترم نفسها وتلتزم بأخلاقيات المهنة وتقدم مادة إعلامية هادفة تواكب الأحداث المحلية وتسهم في نقل معلومات من مصادر موثوقة".