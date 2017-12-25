من المقرر أن ينعقد غدا الثلاثاء اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية يضم ممثلين عن الوزارة وأعضاء نقابة المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابيست) سيتم خلاله التطرق إلى مجموعة من الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي والمهني، حسب ما علم اليوم الإثنين لدى مصدر مسؤول بالوزارة.

وحسب نفس المصدر، سيتم خلال هذا اللقاء التطرق أيضا إلى الإضراب الذي يشنه الأساتذة المنخرطون في هذه النقابة على مستوى بعض المؤسسات التعليمية، لاسيما الثانويات منها، ببعض ولايات الوطن كتيزي وزو والبليدة منذ أسابيع، مما تسبب في تعطيل الدروس وعدم إجراء الامتحانات.

وكان العشرات من التلاميذ و أوليائهم قد خرجوا صباح اليوم في مسيرة سلمية بشوارع مدينة تيزي وزو للمطالبة بإيجاد حل لإضراب منخرطي نقابة "الكنابيست " الذي دخل أسبوعه السادس.

للإشارة، اتخذت مديرية التربية لولاية البليدة إجراءات تقضي بتعويض الدروس الضائعة لفائدة تلاميذ الثانويات خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية يقدمها لهم أساتذة غير مضربين ومفتشين، حسب ما أكدته أمس الأحد لوكالة الأنباء الجزائرية مديرة التربية لهذه الولاية، غنيمة آيت إبراهيم.

كما سيستفيد هؤلاء التلاميذ بعد استئناف الدراسة من دروس استدراكية خلال عطل نهاية الأسبوع و كذا مساء كل يوم ثلاثاء.