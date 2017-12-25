أكد بوزرطيط محفوظ رئيس دائرة بني سليمان شرق المدية أن عملية الكشف عن قائمة المستفيدين من حصة 488 سكن اجتماعي سوف لن يتم توزيعها إلا بعد الانتهاء من تعويض الأسماء التي تم حذفها من القائمة والتي لا يحق لها الاستفادة من السكن الاجتماعي حيث تم حذف 187 مستفيدا من أصل 488 وهذا بعد عملية التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح المختصة بتعليمة من محمد بوشمة والي ولاية المدية الذي كان قد توعد بتطهير قائمة المستفيدين التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط سكان بلدية بني سليمان بمتابعة كل مستفيد قدم تصريحات كاذبة للجنة الدائرة المكلفة بعملية دراسة طلبات الاستفادة في وقت سابق على إثر الاحتجاجات المتكررة للمواطنين المدرجين في القائمة الأولية ومن جهة أخرى أكد رئيس دائرة بني سليمان أن هذه السكنات يستفيد منها ذوي الدخل الضعيف الذي لا يتجاوز مرتبه الشهري 24 ألف دج بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتوفر في فئة "الزواولة " وسيتم الإفراج عن القائمة الاسمية النهائية عند استكمال عملية تعويض الأسماء التي تم إسقاطها من قائمة المستفيدين.