المدية:حذف 187مستفيدا "مزيفا" من قائمة السكنات الاجتماعية ببني سليمان

مجتمع
25 ديسمبر 2017 () - المدية:طهاري عبدالكريم
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أكد بوزرطيط محفوظ  رئيس دائرة بني سليمان شرق المدية أن عملية الكشف عن قائمة المستفيدين من حصة 488 سكن اجتماعي  سوف لن  يتم توزيعها إلا بعد الانتهاء من تعويض الأسماء التي تم حذفها من القائمة والتي لا يحق لها الاستفادة من السكن الاجتماعي  حيث تم حذف 187 مستفيدا من أصل 488  وهذا  بعد عملية التحقيقات المعمقة  التي باشرتها  المصالح المختصة بتعليمة من محمد بوشمة والي ولاية المدية الذي كان قد توعد  بتطهير قائمة المستفيدين  التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط سكان بلدية بني سليمان  بمتابعة كل مستفيد قدم تصريحات كاذبة للجنة الدائرة المكلفة بعملية دراسة طلبات الاستفادة  في وقت سابق على إثر الاحتجاجات المتكررة للمواطنين المدرجين في القائمة الأولية ومن جهة أخرى  أكد رئيس دائرة بني سليمان أن هذه السكنات يستفيد منها ذوي الدخل الضعيف الذي لا يتجاوز مرتبه الشهري 24 ألف دج بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتوفر في فئة "الزواولة " وسيتم الإفراج عن القائمة الاسمية النهائية عند استكمال عملية  تعويض الأسماء التي تم إسقاطها من قائمة المستفيدين.

 

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