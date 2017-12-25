تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة بحر الأسبوع الجاري من توقيف و في وقت وجيز تسعة مشتبه فيهم باقترافهم جريمة قتل راح ضحيتها شيخ في الثمانين من عمره بمدينة الجلفة حسب ما أفادت به اليوم الإثنين خلية الاتصال لأمن الولاية.

واستنادا لذات المصدر تعود حيثيات القضية إلى أمسية يوم الأربعاء الماضي عندما تلقت مصالح الشرطة بأمن الولاية لبلاغ عبر الرقم الأخضر 1548 من قبل أحد أقارب الضحية مفاده وجود شيخ جثة هامدة داخل مسكنه بأحد أحياء مدينة الجلفة.

وتمكن أعوان الفرقة وخلال وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه وبحوزته بعض مسروقات الضحية و مواصلة للتحقيق مع الموقوف تم التوصل إلى تحديد هوية شريكه الرئيسي وباقي عناصر الشبكة البالغ عددهم سبعة أفراد في العقدين الثاني والثالث من عمرهم حيث عثر بحوزة البعض منهم على باقي المسروقات.

وعقب تقديم المشتبه فيهم التسعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة أمر بوضع المشتبه فيه الرئيسي وشريكه رهن الحبس المؤقت عن تهمة جناية "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد واقترانها بالسرقة بالتعدد والتسلق"، وإيداع ثلاثة مشتبه فيهم آخرين رهن الحبس المؤقت عن تهمة جناية "المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد"، فيما وضع باقي المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية عن تهمة "إخفاء أشياء مسروقة".