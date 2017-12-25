أقدم، اليوم الإثنين، مواطنون ببلدية عين رڨادة بڨالمة، على غلق الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي ڨالمة وقسنطينة، احتجاجا على تأخّر ربط سكناتهم البالغ عددها ست عمارات بغاز المدينة.

وتسبب غلق الطريق العام للحظات في خنق حركة المرور على الطريق الاستراتيجي ، قبل أن تتدخل مصالح الدرك مع المحتجّين وتقنعهم بفتح الطريق في وجه حركة المرور.

وقد تنقل رئيس دائرة وادي الزناتي المنتمية إليها بلدية عين رڨادة، إلى البلدية حيث فتح حوارا مع المحتجين الذين وعدوا بالتكفل بانشغالهم.