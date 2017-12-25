أثار استظهار محام شهادة حسن السيرة والسلوك لموكله، رئيس مصلحة بمديرية الري في سوق أهراس، المتابع من طرف المحكمة بسبب إبرام صفقة مخالفة للتشريع لمشروع حفر آبار لفائدة مستثمر خاص، استهجان هيئة المحكمة والحضور على حد سواء. ففي الوقت الذي رفع مدير قطاع الري لولاية سوق أهراس تقريرا حول التلاعب بالصفقة من طرف رئيس مصلحته، مكنه في نفس يوم جلسة المحاكمة من شهادة حسن السيرة والسلوك، ما ترك انطباعا مشوشا لدى الحضور، سببه تناقض مدير القطاع في موقفه من رئيس المصلحة الذي التمست في حقه النيابة 5 سنوات سجنا نافذا.