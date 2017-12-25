يستقبل 8 من عمال الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بتلمسان، سنة 2018، بالطرد من مناصب عملهم، بعد قرار عدم تجديد عقود لثمانية من أعوان الأمن الداخلي، العاملين في حراسة قلعة المشور ومرافقها الأثرية. ويعتزم العمال، الذين قضوا 8 سنوات في مناصب عملهم وفي وظيفة يفترض أنها عضوية ودائمة، تقديم شكوى لطلب الإدماج. البعض قال: كان على الإدارة البحث عن موارد مالية باستغلال أمثل لتراث مادي مهدور أنفقت عليه الدولة الملايير سنة 2011 بمناسبة عاصمة الثقافة الإسلامية، ليصبح هذا التراث المحمي من دون حماية.