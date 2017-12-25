يبدو أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحالية إلى السودان بدأت تؤتي ثمارها، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية اليوم.



وقال موقع "Yeni Şafak" التركي إن وزير الزراعة والغابات السوداني، عبد اللطيف أحمد محمد، أكد اليوم خلال تصريحات له أنه إذا تم عقد اتفاق مع تركيا سيتم استيراد لحوم ذات جودة عالية بأسعار تصل حدها الأقصى 4 دولارت فقط.



وكانت وسائل إعلام تركية نشرت اليوم العديد من الصور للرئيس التركي خلال زيارته الأخيرة للسودان، والتي كشفت عن الحب الكبير له، حيث اصطف المواطنون على الطريق للسلام على أردوغان وتحيته.



وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد زيارة رسمية للسودان تستمر ثلاثة أيام هي الأولى لرئيس تركي منذ استقلال السودان عام 1956.