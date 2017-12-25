وفقا لتعلمية بعثها مؤخرا الوزير الأول إلى عدد من الوزراء، حددت الحكومة قوائم تتضمن الجانب المالي والصناعي الذي يجب أن يتحقق في الشركات الممارسة لنشاط تركيب السيارات.



وحول موضوع "تأطير نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر"، تنص التعليمة على أن " السلطات العمومية قررت تأطير وتنظيم نشاط إنتاج وتركيب السيارات، وقد صدر المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه لهذا الغرض، ومصحوبا بمواصفاته، وخصص مجلس وزاري مشترك لهذا الملف في الحادي عشر من هذا الشهر".



وفي هذا السياق، تم اختيار خمس شركات لتركيب السيارات السياحية، وهي: سوفاك (فولكسفاغن، سيات …)، مجمع طحكوت (هيونداي)، رونو، بيجو ونيسان.ووفقا للوثيقة سينتج سوفاك 100 ألف سيارة في السنة، طحكوت 100 ألف سيارة في السنة، رونو 75 ألف، بيجو 100 ألف، نيسان: 60 ألف مركبة سنويا.



أما بخصوص الشاحنات والحافلات والسيارات رباعية الدفع، فتم اختيار الشركات التالية: "شركة الإخوة صالحي"، " إيفال"، شركة تيرصام، "سافان" المساهمون حداد، لإنتاج شاحنات أسترا، وشركة معزوز ونمرود