وصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قرار غواتيمالا نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة بـ"الفعل العبثي المستفز".



وأكد الوزير الأردني على رفض بلاده لقرار حكومة غواتيمالا في تغريدة له على تويتر، مشيرا إلى أنه خرق لقرارات الشرعية الدولية، والقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف الصفدي: "القرار باطل لا أثر قانونيا له.. والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمي.



وكان رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، أعلن الأحد عن قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس، وكتب على صفحته في فايسبوك بعد إجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس" من تل أبيب حيث هي موجودة اليوم.





