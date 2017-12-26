وصفت المجلة التربوية الفرنسية للأطفال في سن المدرسة "Youpi" إسرائيل بأنها دولة غير قانونية وقارنتها بكوريا الشمالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ولفتت المجلة انتباه السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا أليز بن نون، ووصفت هذا التصرف بـ"الصادم"، وأشارت إلى أن المنشور يثير مشاعر معادية للسامية.

وذكرت المجلة أن العالم يعترف بـ197 "دولة"، ومن بينها فرنسا وألمانيا والجزائر وغيرها. كما أشارت المجلة إلى أن هناك "دول" ليس معترف بها من قبل الجميع، مثل إسرائيل وكوريا الشمالية.

وقد وصف رئيس مجلس المنظمات اليهودية في فرنسا فرنسيس كليفة في تصريح له" منشور المجلة بـ"التحريف السياسي". وطالب المجلة بتصحيح الخطأ وشرح ما تشكله إسرائيل في العدد التالي.