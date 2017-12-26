صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،اليوم الثلاثاء، أن روسيا بدأت التأسيس لتواجد دائم في قاعدتيها العسكريتين بسوريا في طرطوس وحميميم.

وقال شويغو "اعتمد رئيس الأركان الأسبوع الماضي هيكل القاعدتين في طرطوس وحميميم. بدأنا إقامة تواجد دائم هناك".

وأعلن الكرملين، في أكتوبر الماضي، إقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية مع الحكومة السورية تسمح لروسيا باستخدام قاعدة حميميم الجوية في سوريا لأجل غيرمحدد، وأمر بوتين مؤخرا خلال زيارة له إلى حميميم، بسحب الجزء الأكبر من القوات الروسية من سوريا.