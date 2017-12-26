أصدرت محكمة طبرق الجزائية حكما بعدم قبول الدعوى المرفوعة من سيف الإسلام القذافي، ضد عضو في مجلس النواب عن مدينة بنغازي "للتشهير به".

ويلاحق سيف الإسلام القذافي، عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة قضائيا، عبر الادعاء بأنه مُنح شهادته في كلية لندن للاقتصاد بشكل احتيالي.

وقال سيف الإسلام في بيان نشره عنه محاميه، في نوفمبر الماضي، إن جلسة عقدت في طبرق تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها ضد أبوبكر بعيرة، مشيرا إلى أنه اضطر إلى تقديم هذا الإجراء، جراء ما لحقه من أضرار ادعاءات بعيرة.

من جانبه اعتبر بعيرة، ردا على بيان سيف القذافي، أن الدعوى المرفوعة ضده من قبل سيف الإسلام القذافي "كيدية" ولا أساس لها من الصحة أصلا، مشيرا إلى أن ادعاء محامي سيف القذافي بتقديم اعتذار لهم"هو افتراء سافر".

وكان سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قد أطلق سراحه في يونيو الماضي بعد ست سنوات من سجنه في بلدة الزنتان، عقب "الانتفاضة" التي دعمها حلف الأطلسي عام 2011، وأدت إلى مقتل والده وانقسام البلاد.