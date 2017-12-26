نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية أحكام الإعدام بحق 15 مدانا في قضايا الإرهاب، حسبما أفاد موقع "اليوم السابع" نقلا عن مصادر أمنية.

ونقل "اليوم السابع" عن محامي عدد من المتهمين بقضايا الإرهاب، خالد المصري، قوله، إن مصلحة السجون نفذت حكما بالإعدام بحق 15 متهما في إحدى قضايا أحداث عنف بسيناء. وأضف المحامي أن القضية فيها 16 متهما، منهم أحد المتهمين من خلية تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لـ "داعش".

وذكر المصري أن المتهم المنضم لخلية "بيت المقدس" يدعى أحمد عزمي، مشيرا إلى أن الدفاع تقدم بطعن على الأحكام الصادرة إلى أن النقض العسكري رفض الطعن المقدم، وقرر تصديق الحكم الصادر بإعدام المتهمين.