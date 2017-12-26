أعلنت السلطات الفيتنامية إن إعصار "تمبين" تسبب في محاصرة أكثر من 4 ألاف شخص ، من بينهم 2200 أجنبي، اليوم الثلاثاء،على أكبر جزر فيتنام في مقاطعة لين جيانغ الواقعة جنوب البلاد.

وتقل التلفزيون الفيتنامي عن السلطات قولها إن الإعصار تسبب أيضا في إلغاء رحلات جوية وبحرية نتيجة الأمطار الغزيرة التي صاحبته على بعض المقاطعات الجنوبية.

وحسب مصادر إعلامية فإن الإعصار وصل مساء السبت الماضي إلى منطقة بحر الصين الجنوبي و بلغت سرعة الرياح في منطقة الإعصار 135 كيلومترا في الساعة.

و في وقت سابق، قامت السلطات الفيتنامية، بعمليات إجلاء ضخمة شملت حوالي 350 ألف شخص غادروا بيوتهم بشكل مؤقت وتم إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع المناطق التي قد تتعرض للإعصار المدمر.