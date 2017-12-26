اعتبرت الصحافة التركية إن استقدام نادي غالاتاسراي للدولي الجزائري سفيان فغولي يعتبر "صفقة الموسم" بالنظر إلى المردود الذي بات يقدمه صانع الألعاب من مباراة لأخرى مع فريقه ضمن البطولة التركية الممتازة لكرة القدم.

وأثنت وسائل الإعلام التركية، سيما المقربة من النادي العريق لإسطنبول، على الأداء المقدم من قبل اللاعب الأسبق لنادي فالنسيا الإسباني منذ انضمامه إلى هذا الفريق خلال الصائفة الماضية قادما من نادي ويست هام الإنجليزي. ويأتي هذا الثناء بالنظر إلى تألق فغولي (28 سنة) مع فريقه خاصة في اللقاء الأخير أمام الضيف نادي غوزتيبي برسم الجولة الـ17 (فوز 3-1)

وتمكن صانع ألعاب "الخضر" من تقديم كرة الهدف الثاني لناديه والذي سجله زميله أوزتيكين في الدقيقة الـ 53 برأسية محكمة.

ورفع فغولي رصيده إلى ثلاث تمريرات حاسمة مع فريقه الجديد، علما أنه تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم، ليصبح قطعة أساسية في التشكيلة، سيما في اللقاءات الأخيرة وضمن مختلف المنافسات التي يشارك فيها النادي الأكثر شعبية في تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اسم اللاعب السابق لنادي فالنسيا الإسباني كان غائبا في القائمة التي أعلنها الناخب الوطني رابح ماجر أمام كل من منتخبي نيجيريا و إفريقيا الوسطى مرجعا ذلك لخيارات وصفها بالتكتيكية و مؤكدا في ندواته الصحفية أنه لم يغلق الباب في وجه خريج مدرسة نادي غرونوبل الفرنسي .