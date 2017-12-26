كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس الإثنين، بباتنة، عشرة مخابئ للإرهابيين تحوي ألبسة ومواد غذائية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار، أربعة تجار مخدرات وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين وكمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 103 كيلوغرام ، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثلاثة مهربين وضبطت شاحنتين و أطنانا من المواد الغذائية و5 آلاف لتر من زيت المائدة وألفين لتر من الوقود و3.6 أطنان من مادة الفحم.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي، مهربا وحجزوا 20 قنطارا من مادة التبغ، في حين تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار.