نشر الدولي الجزائري عدلان قديورة، مقطع فيديو ترويجا للسياحة في الصحراء الجزائرية، اختار له تسمية :"لا تذهب إلى الصحراء ".

ويفتتح المقطع بعبارة "ذهبت إلى الصحراء في شهر جويلية" ، "لقد أخبروني أنها شديدة الحرّ"، مرفقة بصور جذابة لوسائل التسلية والترفيه المتوفرة في الصحراء الجزائرية الكبيرة ، تثبت عكس المعنى الذي تؤكده العبارات ، حيث تظهر مع عبارة "أخبروني أنها خطيرة جدا" صور لاحتفالات بهيجة تستخدم خلالها طلقات البارود في أجواء رائعة، واختتم الفيديو بعبارة "ذهبت إلى الصحراء ووقعت في حبها".



فيديو قديورة يعود إلى زيارته الأخيرة في شهر جويلية الماضي إلى تاغيت في الجنوب الجزائري ، حيث أعد هذا الفيلم القصير الذي تحصل على ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد على نشره في فايسبوك .