وقع انفجار، صبيحة اليوم الثلاثاء، داخل مسجد بإقليم ننغارهار شرق أفغانستان أسفر عن مقتل إمام المسجد وإصابة ثمانية آخرين. حسب ما جاء في بيان وكالة الأنباء "خامه برس" الافغانية.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم أن الانفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بحي موماند دارا حيث انفجرت عدة ألغام وضعها المسلحون داخل المسجد مما أدى إلى تدمير مبنى المسجد وإحداث إتلاف في المباني المجاورة.

وأضاف البيان أن "الانفجار تسبب أيضا في إتلاف العديد من الكتب والمواد الدينية من بينها نسخ من القرآن الكريم".

كما أدان حاكم الإقليم محمد غلاب مانجال بشدة هذا الحادث معتبرا إياه "جريمة لا تغتفر" .