قرر الطاقم الفني لشبيبة الساورة تسريح المهاجم الكونغولي كاساما سيارا من التربص الذي يقيمه الفريق بوهران، حسب ما علم اليوم

الثلاثاء من النادي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية لكرة القدم ''موبيليس".

وخاض اللاعب تجارب فنية مع الشبيبة منذ نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك من خلال المشاركة في التدريبات وكذا في المباراة الودية التي فاز بها أبناء الجنوب الغربي للبلاد أمام مولودية وهران (2-1) أمس الإثنين بملعب "أحمد زبانة" حيث لم يقنع بإمكانياته الطاقم الفني بقيادة المدرب فؤاد بوعلي.

من جهتهما، يواصل اللاعبان الأجنبيان الآخران المدافع السنغالي الحاجي يوسوفا كوناتي والمهاجم الكيني محمد سليم رمضان، تجريب حظهما في شبيبة الساورة أملا في الإمضاء لهذا الفريق بمناسبة فترة التحويلات الشتوية التي تختتم يوم 15 جانفي المقبل.

وكانت شبيبة الساورة قد أنهت مرحلة ذهاب البطولة في المرتبة الثانية بـ 27 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر شباب قسنطينة.