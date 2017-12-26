أدى حريق،اليوم الثلاثاء، وقع بمستودع لتخزين وتوزيع مسحوق حليب الأطفال ببسكرة لإتلاف 30 ألف علبة من هذه المادة حسب ما أفادت به الحماية المدنية وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الحريق تسبب في خسائر أخرى شملت أثاث مكتبي بما في ذلك جهاز إعلام آلي وشبكة الكهرباء على مستوى المستودع .

و قد مكن تدخل رجال الإطفاء للحماية المدنية من إخماد الحريق الذي ما تزال أسبابه "مجهولة" دون إتلاف 13 ألف وحدة من مسحوق الحليب كانت مخزنة بالمستودع.

بدورها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحريق.