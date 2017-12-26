يرتقب الانطلاق عما قريب في أشغال حفر نفق للسكة الحديدية تحت محول الطريق السريع الجنوبي الرابط بين دار البيضاء وبن عكنون وذلك على مستوى مفترق الطرق بالقرب من مطار الجزائر حسبما علم اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الأشغال العمومية و النقل.

وسيتم الشروع في هذه الأشغال في إطار مشروع انجاز ربط بالسكك الحديدية بين مطار هواري بومدين وشبكة السكك الحديدية الوطنية.

وفي هذا الصدد, أشارت الوزارة إلى أن أشغال حفر نفق السكة الحديدية والذي يمتد على طول 1.4 كم سينجر عنها " تحديد مؤقت" لحركة السيارات على هذا المحور يضيف ذات المصدر.

ومن أجل احتواء أي إزعاج قد تنجم عن هذه الأشغال فان مستخدمو هذا المحور مطالبون بـ "احترام إشارات الطريق" التي سيتم وضعها وفقا لمراحل سيرورة الأشغال".