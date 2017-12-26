وقع وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, اليوم الثلاثاء بمقر سفارة العراق بالجزائر, على سجل التهاني بمناسبة إعلان سلطات هذا البلد تحرير كامل أراضيها من تنظيم "داعش" الإرهابي, مؤكدا تضامن الجزائر مع العراق وعزمها على مواصلة دعم جهوده للقضاء النهائي على هذه الآفة.

وكتب مساهل في سجل التهاني: "إن الانتصار الذي حققه العراق الشقيق في حربه المستميتة على الجماعات الإرهابية التي شكلت تهديدا حقيقيا ليس على أمن واستقرار العراق فحسب, بل وعلى المنطقة برمتها وعلى السلم والأمن الدوليين, نعتبره نصرا لنا جميعا نقاسمكم اليوم الاحتفاء به, مؤكدين لكم تضامن الجزائر حكومة وشعبا وعزمها على مواصلة دعم جهودكم إلى غاية القضاء النهائي على هذه الآفة المقيتة التي لا تمت بأي صلة لقيمنا الحضارية والدينية".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن "الجزائر التي اكتوت بويلات الإرهاب وتمكنت من التصدي له وتجاوز تداعياته, لهي اليوم على أتم الاستعداد لأن تقاسم أشقاءها في العراق تجربتها في هذه المرحلة الفارقة من اجل لمّ الشمل والمصالحة الوطنية بين كافة أبناء الشعب العراقي".

واغتنم مساهل هذه السانحة ليجدد "قناعة الجزائر بأن محاربة الإرهاب تستدعي تعاونا جهويا ودوليا وتفعيل الإستراتيجية الدولية لمكافحة هذه الآفة على المدى الطويل".