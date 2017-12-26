تمكن المهاجم الإنجليزي هاري كين من تسجيل هاتريك لفريقه توتنهام هوتسبير في مباراة لفريقه اليوم التي جرت على ملعب ويمبلي، ضد فريق ساوثهامبتون ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 22، وأضاف الثاني في الدقيقة 39، والثالث في الدقيقة 67.

وبهذا الهاتريك رفع كين رصيده من الأهداف في البريميرليغ إلى 18 هدفا لهذا الموسم، ليتصدر لائحة هدافي المسابقة متفوقًا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول، صاحب المركز الثاني .

من جهة أخرى عزز كين أهدافه في عام 2017 حيث أصبح في رصيده 56 هدفا، ليتفوق بذلك على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب(54 هدفا)، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب (53 هدفا) وكذلك الأرغوياني إدينسون كافاني، والبولوني روبرت ليفاندوفسكي برصيد (53 هدفا) لكل واحد منهما.