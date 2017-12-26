ادّعى قاتل صيني البكم لمدة 12 عاما هربا من ماضيه لدرجة أنه خسر القدرة على الكلام، بحسب ما أفادت صحيفة صينية محلية، وراديو مونتي كارلو الدولية.

وقد غادر الرجل الذي يدعى زنغ بلدته الواقعة في مقاطعة تشيجيانغ الشرقية سنة 2005 بعد أن قتل عمّ زوجته بسبب خلاف حول سعر الإيجار بقيمة 500 يوان (76 دولارا)، وفق ما أوردت صحيفة تشيجيانغ.

وادّعى الشاب الذي كان في الثالثة والثلاثين من العمر وقتها أنه أخرس ونجح في إيجاد عمل في ورشة بناء في مقاطعة أخرى وغيّر اسمه وتزوج وبات رب عائلة.

غير أن الشرطة شكت في أمره عندما تبين لها أنه لا يحمل أوراقا ثبوتية، فأمرت بأخذ عينة من دمه واكتشفت في أكتوبر 2017 أن حمضه النووي قريب من حمض أهل القاتل الذي تبحث عنه منذ 12 عاما.

وعندما فضح أمره، تعذر عليه التكلم لأنه كان قد خسر القدرة على الكلام، وتواصل مع الشرطة خطيا موضحا لها أن الإحجام عن التكلم كان وسيلة لتفادي التفوه بحماقات، وفق ما أوردت الشرطة المحلية. وقد يحكم على زنغ بالإعدام في حال إدانته.