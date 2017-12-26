قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن بعض الأسرار حول وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين بدأت تظهر حاليا.

وصرح ولد عباس خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الحزب أن وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين لم تكن طبيعية.

وتأتي تصريحات ولد عباس تزامنا مع الذكرى الـ 39 لوفاة "الموسطاش" في 27 ديسمبر 1978 بعد أن قضى أكثر من 13 سنة في رئاسة الجزائر.

من جهة أخرى اعترف ولد عباس بالنتائج الغير كبيرة التي حققها "الأفالان" في الانتخابات المحلية الماضية، مرجعا ذلك إلى الأخطاء التي ارتكبها بعض المسؤولين المحليين، متوعدا بمعاقبة العاصين لتعليماته قبيل انعقاد اشغال دورة اللجنة المركزية في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل.

من جهة أخرى أكد ولد عباس أن "الافالان" يحوز الشرعية التاريخية والشعبية قائلا باللغة العامية ""لي ماعجبوش الحال .. يشرب دوليبران !"، كما أعلن ولد عباس أن سنة 2019 ستكون سنة "الأفالان".