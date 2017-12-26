تم مساء اليوم الثلاثاء بميناء مستغانم التجاري حجز 6.870 كلغ من التفاح المهرب داخل حاوية محل تصريح كاذب قادمة من مرسيليا (فرنسا)، حسبما علم من مصدر جمركي.

وتمكن أعوان الفحص التابعين للجمارك وفرقة المراقبة على مستوى الميناء التجاري من العثور على 509 علبة مملوءة بثلاثة أصناف من منتوج التفاح المهرب أثناء عملية فحص عادية لحاوية قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي عبر ميناء إسباني إلى الجزائر يضيف نفس المصدر.

وكانت الحاوية المذكورة-وفقا لذات المصدر- محل تصريح خاص من طرف رعية وطنية تقيم في الخارج على أساس أنها تحتوي على أغراض شخصية وأمتعة وأن المعني بصدد تغيير الإقامة والعودة نهائيا إلى أرض الوطن.

وتم بعد عملية معاينة المنتوج المهرب تحرير محضر ضد المعني بتهم التهريب والتصريح الكاذب على أن يتم تحويله للعدالة لاحقا كما تم حجز هذه البضاعة التي كانت مموهة بإحكام داخل الحاوية المصرح بها والتي تبلغ قيمتها المالية 1.37 مليون دج كما أشير إليه.