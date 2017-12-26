أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن البنوك العمومية قد منحت أكثر من ألف (1000) مليار دج من القروض المصغرة لفائدة المؤسسات المصغرة منذ إنشاء أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى غاية شهر سبتمبر 2017.

وأوضح الوزير خلال ورشة حول التمويل المصغر نظمتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية في إطار ورشات معرض المالية 2017 على هامش معرض الإنتاج الجزائري أن من مجموع هذه القروض البنكية منحت البنوك أكثر من 800 مليار دج لفائدة 370.000 مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما استفادت -حسب زمالي- 141.000 مؤسسة مصغرة أنشئت في إطار جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من مبلغ إجمالي يقدر بـ322 مليار دج من القروض المصغرة البنكية.