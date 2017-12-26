أعلن الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج اليوم الثلاثاء أنه يسعى للحصول على تعويضات من منظمي بطولة للشطرنج تجري في السعودية، بعد أن رفضت المملكة منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات الدخول إليها.



ويعد كأس الملك سلمان للشطرنج، أول بطولة دولية لهذه اللعبة تجري في المملكة.



وتنص لوائح الاتحاد العالمي للشطرنج وهو منظم البطولة، على وجوب عدم رفض مشاركة أي لاعب في البطولة. ولكن لم يحصل لاعبون من إسرائيل ولا قطر ولا إيران في البداية على تأشيرات دخول.



لكن الاتحاد العالمي أعلن الإثنين أنه "حصل على تأشيرات دخول لقطر وإيران" إلا أن مسؤولي الاتحاد فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين السعوديين للسماح للإسرائيليين بدخول المملكة للمشاركة في المباريات.



وأعلنت مسؤولة سعودية الثلاثاء أن المملكة "تحافظ على سياستها" تجاه إسرائيل.



وكتبت فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة في تغريدة على موقع تويتر أن الرياض "لا تربطها تاريخيا علاقات دبلوماسية مع دولة معينة" دون أن تسمي الدولة العبرية



وسيطالب الاتحاد الإسرائيلي أيضا بـ"الإلغاء الفوري" لكافة مباريات الاتحاد الدولي للشطرنج المقرر إجراؤها في السعودية في العامين المقبلين.