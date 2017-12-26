ستعرف شبكة الأنترنت يوم الأربعاء بعض الإضطرابات، وذلك بسبب أشغال صيانة كابل بحري يربط بين الإسكندرية بمصر وباليرمو بإيطاليا.



وفي بيان صحفي لإتصالات الجزائر قالت فيه أن الأشغال ستبدأ يوم الأربعاء ، على الساعة 11، وستستغرق ما بين 15 دقيقة و3 ساعات.



وأضاف البيان أنه سيتم تخصيص الشريط العابر الدولي على سبيل الأولوية لمتعاملي الهاتف المحمول الثلاثة، إضافة إلى متعاملي القطاع الاقتصادي.



في حين، أنه سيتم تخصيص السعة المتوفرة على مستوى كل من الجزائر العاصمة، وهران، وقسنطينة للمشتركين العاديين.