قال الجيش السوري الثلاثاء إن المعارضة أسقطت طائرة عسكرية في محافظة حماة بشمال البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارها.



أكدت القوات المسلحة السورية أن المعارضة أسقطت طائرة عسكرية في محافظة حماة بشمال البلاد اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل طيارها.



وقالت جماعة "تحرير الشام" المتشددة، التي يهيمن عليها أعضاء في الفرع السابق لتنظيم "القاعدة" في سوريا، إنها أسقطت الطائرة.



وذكر مصدر إن المتشددين يبحثون عن طيار آخر يعتقدون أنه نجا بعد تحطم الطائرة.



وكثف الجيش السوري وسلاحه الجوي هجومه في حماة خلال الأسابيع القليلة الماضية مدعوما بقوة جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران ليتقدم شمالا باتجاه محافظة إدلب معقل المعارضة.



وأفاد عمال إنقاذ وشهود عيان إن عشرات المدنيين لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة في قصف على بلدات بعيدة عن خطوط المواجهة