أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن عائدات قطاع السياحة في تونس ارتفعت بنسبة 16.3 بالمائة حتى العشرين من ديسمبر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 2.69 مليار دينار (402 مليون دولار).



وتضررت السياحة التونسية بشدة جراء هجمات دموية شنها متشددون على مواقع سياحية قبل عامين لكن القطاع بدأ يتعافى مع تحسن الوضع الأمني في البلد الواقع في شمال إفريقيا.



وأظهرت البيانات التي أصدرتها رئاسة الحكومة أن 6.731 مليون سائح أجنبي زاروا تونس في الفترة من أول يناير إلى 20 ديسمبر بزيادة قدرها 23 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وارتفع عدد السياح الأوروبيين 19.5 بالمائة إلى 1.664 مليون سائح في حين قفز عدد الزائرين من الجزائر المجاورة بنسبة 40.5 بالمائة إلى 2.322 مليون.



وذكر التقرير أن عدد السياح الفرنسيين ارتفع بنسبة 45.5 بالمائة في حين زاد عدد السياح الألمان 40.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وكانت إيرادات السياحة في تونس قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3.5 مليار دينار في 2010 مع وصول عدد السياح إلى نحو 7 ملايين قبل أن تتراجع عقب انتفاضة 2011.



وتشكل السياحة حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وتقدم آلاف الوظائف فضلا عن أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة.