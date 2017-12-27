قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط تعاملات خفيفة يوم الثلاثاء، مدعومة بأنباء عن انفجار في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا وتخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة أوبك.

وقالت مصادر عسكرية وبقطاع الطاقة في ليبيا إن مسلحين فجروا خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى ميناء السدر، وهو ما خفض إنتاج ليبيا بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان إن الإنتاج انخفض بما يتراوح بين 70 ألف إلى 100 ألف برميل يوميا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.77 دولار، أو ما يعادل 2.71 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 67.02 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2015 .

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.50 دولار، أو 2.57 بالمائة، لتغلق عند 59.97 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو 2015 .